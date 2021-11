Juventus, De Ligt nell’occhio del ciclone | L’ira dei tifosi sui social

Juventus, De Ligt è finito nel mirino della critica per l’errore che ha permesso a Zapata di timbrare il momentaneo 0-1.

Doveva essere il match della svolta, e invece fino a questo momento la Juventus si è riscoperta incredibilmente fragile. Nuovamente.

Allo Stadium, è l’Atalanta al momento a condurre le operazioni, in virtù della rete messa a segno da Duvan Zapata, che entrato in area di rigore, ha lasciato scoccare un missile che ha baciato la parte interna della traversa depositandosi in rete. L’azione, però, nasce dall’errore di posizionamento di De Ligt, che ha permesso all’attaccante colombiano di non essere in fuorigioco: disattenzione che sta costando cara, e che fa il paio con un paio di sciagurati retropassaggi che per poco non si sono trasformati in occasioni potenzialmente pericolose per la compagine di Gasperini.

Non a caso, sui social è esplosa la polemica dei tifosi: “Altro che 80 milioni, sembra fermo come un vigile all’incrocio”, oppure “Lento ed impacciato, ma dove vogliamo andare?, “Ora anche Chiesa e De Ligt sono diventati problemi”, “è rimasto imbambolato”. Staremo a vedere se l’olandese riuscirà a smentire le critiche piovute su di lui.