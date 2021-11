Juventus, Agnelli non si arrende | I due colpacci di calciomercato per gennaio

Agnelli, travolto dallo scandalo relativo all’indagine della Guardia di Finanza, non vuole abbandonare l’idea di una grande Juventus.

L’Inchiesta della Guardia di Finanza e della Covisoc si fa pesantissima. La Juventus rischia tanto e i suoi tifosi temono un’altra calciopoli. Proprio ora che le nemiche di sempre sono tornate alla vetta della classifica. Andrea Agnelli, però, non sembra intenzionato a mollare la presa e va avanti come un treno. In vista del calciomercato di gennaio sono due i nomi che vuole regalare a Massimiliano Allegri. Il tecnico ha bisogno di rinforzi, ha necessità di dare una sterzata alla squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Ramsey | Ecco dove potrebbe finire

Agnelli, due colpi nel mirino per Allegri

Agnelli stringerà il cerchio intorno a Denis Zakaria, centrocampista in forza al Borussia M’gladbach. Lui, insieme a Vlahovic, sono considerate le priorità del club bianconero per rinforzare la rosa nella sessione invernale. L’arrivo di un nuovo centrocampista, però, dovrà essere anticipato da un’uscita. In tal senso, il nome più gettonato per lasciare subito la Juventus è quello di Aaron Ramsey. Sono questi i due rinforzi che la proprietà ha intenzione di regalare al suo allenatore. La classifica è intollerabile e i tifosi hanno perso la pazienza.