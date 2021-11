Volano gli stracci dopo Juve-Atalanta | Rottura totale, addio inevitabile!

Juventus-Atalanta, è successo tutto negli spogliatoio: il clima è tesissimo, e si è giunti alla decisione estrema.

L’ultima sconfitta in campionato rischia di lasciare degli strascichi pesantissimi ad una Juventus sempre più priva di punti di riferimento, ed in balìa del momento no.

La prestazione, ieri sera, c’è stata: con le attenuanti del caso, Dybala e compagni hanno costruito almeno tre occasioni da gioco nitide che vuoi la sfortuna, vuoi Musso o la poca freddezza sotto porta, non hanno portato al goal, che nel gioco del calcio non è mai un dettaglio. La sterilità offensiva è mortificante, così come la capacità di reagire allo schiaffo subito: soltanto una volta dall’inizio della stagione la Juve è stata in grado di rimontare da una situazione di svantaggio, al “Picco” contro lo Spezia. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Chelsea, la sesta in totale considerando la Champions League; 7 punti di distanza dall’Atalanta quarta, undici dal Napoli capolista, che ha una partita in meno.

I numeri non riescono a sufficienza a descrivere il momento no del mondo bianconero, a 360 gradi. Perché in questo cocktail mortifero, come non citare l’annuncio della Procura di Torino e l’indagine per falso a bilancio? Anche questo spiega il motivo per il quale, al fischio finale, ieri sera negli spogliatoi non si respirasse un’aria tesissima, per usare un eufemismo.

Calciomercato Juventus, lo spogliatoio è una polveriera: addio immediato

🚨Clima tesissimo in spogliatoio #Juve, parecchi rapporti tesi tra giocatori. In vista di Salerno si prospetta una formazione con molti cambi e la lista di partenti a giugno, stando cosí le cose, si preannuncia corposa.🚨 — Guido Tolomei (@guidotolomei) November 28, 2021

Come riportato dal giornalista di Telelombardia Guido Tolomei, al fischio finale il clima negli spogliatoi era tesissima, al punto che in vista della gara contro la Salernitana si prospettano molti cambi di formazione. Status quo che inciderà inevitabilmente anche sulle dinamiche di mercato, dal momento che la lista dei partenti appare sempre più ingolfata, e Cherubini spera di riuscire a piazzare tutti gli esuberi per provare a piazzare l’affondo per gli obiettivi in cima alla lista dei suoi desideri.