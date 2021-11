Calciomercato Juventus, dalla Spagna: addio Allegri | Pronto un ex Roma

Calciomercato Juventus, clamorosa bomba che trapela dalla Spagna: ci sarebbe un ex Roma in corsa per la panchina bianconera.

La rovinosa sconfitta contro l’Atalanta, maturata al termine di una settimana complicatissima per la Juventus, ha alimentato accesi dibattiti e ferventi discussioni. Sul banco degli imputati, oltre alla qualità della rosa oggettivamente non di primissimo livello, è finita anche la conduzione tecnica di Max Allegri, incapace di dare un’identità chiara ad un gruppo, va detto, privato del suo punto di riferimento.

Agnelli ha difeso Allegri – legato ai bianconeri da un contratto da 9 milioni di euro a stagione, sia negli spogliatoi prima della gara contro gli orobici, sia dopo il fischio finale – ma chiaramente i risultati sono “l’unica cosa che contano”, riproponendo una frase che in casa Juve conoscono molto bene. E così, nel caso in cui Chiesa e compagni dovessero continuare a fare fatica in campionato, e uscire in malomodo in Champions League, non è escluso un clamoroso ribaltone in panchina, fermo restando che oggi come oggi non sembrano esservi le condizioni, tecniche e (soprattutto) economiche.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: se salta Allegri, pronto Fonseca

Stando a quanto riportato da todofichajes.com, qualora Allegri dovesse essere esonerato, uno dei primi nomi sulla lista di Agnelli sarebbe quello di Paulo Fonseca, che intriga e non poco l’ambiente bianconero. Il lusitano, esonerato dalla Roma, ha molti corteggiatori dalla Premier: si era vociferato di un suo possibile approdo al Tottenham già in estate, ma alla fine gli Spurs hanno preferito virare su altri tipi di obiettivi. Sempre qualche mese fa, c’erano stati dei summit tra l’ex Shakhtar e l’Atlanta, ma anche in quel caso non si pervenne alla fumata bianca. Al momento Allegri è saldo al timone della barca Juve, ma in futuro…