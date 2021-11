Juventus, infortunio Chiesa | “Ecco quanto dovrò stare fermo”

Infortunio Chiesa, Juventus: il calciatore stesso lo ha rivelato ai tifosi all’uscita dal J Medical. Allegri nei guai.

All’intervallo della gara contro l’Atalanta, a destare preoccupazione in casa Juventus, oltre alla rete di Duvan Zapata patita da pochi minuti, sono state anche le condizioni di Federico Chiesa, che non a caso è stato sostituito da Max Allegri al rientro dagli spogliatoi.

Si sospettava un problema al flessore, motivo per il quale questa mattina l’ex Fiorentina si è recato al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali più approfonditi. Tutto il mondo bianconero, Allegri in primis, è in agitazione, vista la posizione in classifica che attualmente ricopre la “Vecchia Signora”, lontana ben 7 lunghezze dal quarto posto.

Juventus, infortunio Chiesa: la “diagnosi” a un tifoso

Come rivelato da calciomercato.it sui propri profili social, lo stesso Chiesa avrebbe rivelato ad un tifoso presente all’uscita dal J Medical i tempi di recupero dal suo infortunio. “Dovrò star fermo per un pò di tempo”: notizia sicuramente amara per la Juventus, che perderà verosimilmente uno dei suoi giocatori più talentuosi per il tour de force di quest’ultimo mese dell’anno solare, salvo recuperi improvvisi.