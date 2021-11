Juventus, niente da fare contro la Salernitana | Infermeria affollata

Non finiscono le brutte notizie in casa Juventus all’indomani della sconfitta patita contro l’Atalanta in campionato.

Durante i novanta minuti giocati contro la squadra di Gasperini prima Chiesa e poi McKennie hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di infortuni. Una tegola enorme per la Juve, considerato che i due elementi prima citati sono stati tra i migliori nell’ultimo periodo della squadra di Allegri. Che in conferenza stampa – come si legge su Tuttosport – ha parlato proprio dei due giocatori infortunati. Rivelando come Chiesa abbia un problema al flessore mentre per McKennie c’è un problema al ginocchio che andrà approfondito.

Juventus, ecco come stanno Chiesa e McKennie

I due calciatori bianconeri ad ogni modo si sottoporranno agli esami necessari per valutare l’entità dei loro infortuni. Ma quel che sembra sicuro, almeno dopo poche ore dalla fine dell’incontro, è che sia Chiesa che McKennie difficilmente faranno parte della prossima trasferta che la Juventus dovrà affrontare sul campo della Salernitana. Una partita che Dybala e compagni dovranno vincere a tutti i costi, reagendo al momento complicato che la squadra sta vivendo. Servono assolutamente i tre punti, non solo per la classifica ma anche per il morale di un gruppo che sta raccogliendo meno di quanto i tifosi si auguravano alla vigilia del torneo. Allegri in questi pochi giorni che separano dal ritorno in campo (si gioca il 30 novembre) dovrà valutare nuove alternative per il suo undici titolare e guardare nuovamente all’infermeria, con la speranza che arrivino buone notizie dal J-Medical. In Campania non ci sarà sicuramente il difensore Danilo infortunato e anche il centrocampista gallese Ramsey potrebbe rimanere fuori.