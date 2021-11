Juventus, ecco un nuovo “acquisto” | Da domani al servizio di Allegri

By

Juventus, situazione emergenziale in casa bianconera: l’annuncio Gazzetta che svela una novità ravvisabile già domani.

Tempo di processi per la Juventus, e non potrebbe essere altrimenti, visti gli scarsi risultati dell’ultimo periodo, coinciso con i molti infortuni che hanno ridotto all’osso le soluzioni di Allegri, che contro la Fiorentina ha perso in un colpo solo Mckennie e Chiesa.

Se le condizioni del texano non destano particolari preoccupazioni, lo stesso non si può dire per Chiesa, arruolabile a partire dal prossimo anno: con i soli Bernardeschi e Kulusevski utilizzabili sull’out mancino, con Cuadrado che all’occorrenza può fungere da collante alto della catena di destra, già da domani sono attese interessanti novità.

Leggi anche –> Volano gli stracci dopo Juve-Atalanta | Volano gli stracci, rottura inevitabile!

Juventus, Chiesa out: la soluzione “estrema” di Allegri

#Juventus | Come avvenuto con #DeWinter, in assenza di #Danilo, lo stop lungo di #Chiesa spinge in prima squadra #Soulé: oggi un solo 45 minuti con l’#Under23, da domani agli ordini di #Allegri alla Continassa. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) November 28, 2021

Come riferito dal giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Giovanni Albanese, da domani si allenerà alla Continassa anche Matias Soulé, che aveva destato ottime sensazioni nel ritiro precampionato, che aveva dato modo ad Allegri di testare con mano la grande qualità del trequartista argentino, a cui piace svariare molto sul fronte offensivo e che può essere utilizzato all’occorrenza anche come esterno. Fino ad ora il diciottenne nativo di Mar del Plata ha militato nella Juve Under 23, dove ha messo a referto complessivamente 5 reti e un assist fino a questo momento: staremo a vedere se Soulé riuscirà a dare il suo contributo anche nella categoria “principe”.