Juventus, contro la Salernitana possibile cambio di modulo

E’ già il giorno della vigilia per la Juventus, che domani sera tornerà in campo per affrontare la Salernitana in uno scontro assolutamente da vincere.

I bianconeri sono in affanno, dopo la sconfitta in Champions League contro il Chelsea è arrivata anche quella in campionato contro l’Atalanta. Uno stop che complica parecchio la classifica dei bianconeri, che non stanno reggendo il ritmo delle altre big. E’ chiaro che non riuscire a qualificarsi nelle prime quattro posizioni vorrebbe dire non partecipare alla prossima edizione della Champions. Con importanti introiti economici che verrebbero a mancare nelle casse del club. Ipotesi che va scongiurata con una rimonta difficile ma non impossibile. Certo è che la fortuna in questo momento non sta certo aiutando mister Allegri. Che ha perso Chiesa per infortunio per diverse settimane (si rivedrà in campo solo nel 2022) e che per la prossima partita di campionato dovrà probabilmente fare a meno di McKennie. In prima squadra promosso Soulè.

Juventus, la difesa a tre una soluzione viste le tante assenze

Il recupero di Giorgio Chiellini offre ad Allegri una soluzione in più, considerando le diverse assenze. Vale a dire l’utilizzo della difesa a tre, con l’esperto centrale che andrebbe a formare il reparto con Bonucci e De Ligt. Nell’ipotesi di formazione anti-Salernitana a questo punto Cuadrado ed Alex Sandro agirebbero come esterni di centrocampo, con Rabiot accentrato al fianco di Locatelli. In attacco l’allenatore bianconero si affiderà ovviamente all’estro e al talento di Paulo Dybala. Si potrebbe vedere in campo nella Juventus anche Kean come centravanti al posto di Morata, con l’ultimo posto che invece se lo giocherebbero Kulusevski e Bernardeschi.