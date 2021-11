Juventus, procuratori nel mirino | Quella super commissione per Emre Can

Si allarga l’inchiesta che interessa la Juventus. Nel mirino tantissime operazioni, tra cui quella relativa a Mino Raiola, il super agente di Pogba.

Non è solo questione di plusvalenze, ma anche di compensi elargiti ai procuratori. Lo spiega stamattina la Gazzetta dello Sport. C’è un altro filone di particolare interesse che emerge dalle annotazioni che la Guardia di Finanza, incaricata di svolgere le intercettazioni nell’ambito dell’indagine «Prisma». Le Fiamme Gialle hanno consegnato ai magistrati della Procura di Torino: quello legato ai procuratori sportivi. Tra questi compare anche il nome di Mino Raiola, agente tra gli altri di Paul Pogba.

Raiola non è solo, c’è anche Mendes

Tra gli agenti a libro paga della Juventus spiccano soprattutto due nomi, quello di Mino Raiola e Jorge Mendes. In questi anni hanno avuto diversi assistiti nella rosa bianconera. La cifra più alta che emerge nella relazione finanziaria di giugno 2021, relativa al bilancio della stagione 2020-21, è quella versata a Raiola per Matthijs de Ligt. Si tratta di 10,5 milioni di oneri accessori per il suo agente, che nel luglio 2019 lo portò dall’Ajax alla Juventus per 75 milioni. Nell’annata precedente la Juventus aveva sborsato poco di più a Mendes per l’affare Ronaldo: 12 milioni di euro come contributo di solidarietà e oneri accessori. CR7 che viene citato nel decreto di perquisizione per una «scrittura privata» venuta fuori nelle intercettazioni su arretrati pagati all’ex bianconero. La cifra più alta per un procuratore nel bilancio 2018-19 riguarda però Emre Can. Sono 15,86 milioni di euro di commissione per Reza Fazeli, agente del tedesco arrivato a Torino dal Liverpool a zero.