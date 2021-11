Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus | Allegri rivoluziona tutto

Formazioni ufficiali Salernitana-Juventus, il tecnico toscano cambia un po’ in tutti i reparti. Ecco le sue scelte.

Tra poco meno di un’ora la Juventus scenderà in campo all’Arechi di Salerno contro i granata di Stefano Colantuono. Una gara da non sbagliare per gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci da una settimana complicatissima. Prima il Chelsea, poi la sconfitta con l’Atalanta. In mezzo la vicenda delle plusvalenze fittizie: Juventus nell’occhio del ciclone, insomma. Sia sul campo che fuori. E per placare il polverone non c’è niente di meglio di una vittoria. Vincere per riprendere il percorso che si era interrotto sette giorni fa in Champions League. Il tecnico toscano ha già detto di credere nella rimonta, ma non sarà affatto semplice.

La Juventus in questo momento ha 21 punti ed è nello stesso gruppetto con Lazio e Bologna. Il quarto posto, dopo il passo falso con la Dea, si è nuovamente allontanato. Per non parlare del primo. Motivo per cui non sono ammessi errori nella sfida con una squadra, la Salernitana, che in questo momento è in grande difficoltà e non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Zortea; L. Coulibaly, Capezzi, Kechrida, Ranieri; Bonazzoli, Simy.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Chellini, De Ligt, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean.