Juventus, Nedved a DAZN: “Caos plusvalenze? Vi dico la mia”

Juventus, le parole di Nedved ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della gara contro la Salernitana.

Una gara non banale quella che aspetta la Juventus, impegnata nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato sul campo della Salernitana. All’Arechi, gli uomini di Allegri vanno a caccia di tre punti preziosi, al termine di una settimana convulsa, monopolizzata dalla questione plusvalenze.

Non poteva esimersi dal rispondere a questo tipo di domande il vicepresidente bianconero Pavel Nedved, intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio. Ecco le sue parole: “Non credo che abbiamo compiuto un passo più lungo della gamba. C’è un comunicato chiaro: ha parlato Agnelli e l’azionista di maggioranza Elkann, ragion per cui non credo che sia giusto che sia io a parlare oggi.

Situazione che non tocca i calciatori, ho esperienza e so che li tocca proprio: sono concentrati sul campo. Per quanto riguarda la società, durante questi anni abbiamo vissuto tante difficoltà, in questi undici anni non è la prima volta.”