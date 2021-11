Salernitana-Juventus, pagelle e voti: il migliore in campo è Paulo Dybala, ma c’è l’ennesima bocciatura da non sottovalutare.

In uno degli anticipi della quindicesima giornata di Serie A, la Juventus espugna l’Arechi e conquista tre punti fondamentali per la sua classifica: decidono il match contro la Salernitana le reti di Dybala e Morata.

Pagelle Juventus

Szczesny 6 Mai impegnato dalla compagine di Colantuono, è fortunato in occasione della conclusione di Ranieri, che si stampa clamorosamente sul palo. Per il resto, ordinaria amministrazione.

De Ligt 6 Francollobato come un ossesso a Simy, concentrato e sempre presente.

Chiellini 6 Detta i ritmi King Kong, contribuendo a tenere la linea molto alta.

Cuadrado 6,5 Regista aggiunta di una manovra spesso ingolfata che trova nel colombiano una valvola di sfogo fondamentale.

Pellegrini 6 Magari non sempre preciso, ma la determinazione con la quale affronta il match è encomiabile, e non è affatto scontato di questi tempi…

Locatelli 6.5 Uno stakanovista di essenziale importanza: fa sempre la cosa giusta, e tenta anche di sovvertire l’ordinaria amministrazione.

Bentancur 6 Diligente e senza fronzoli

Bernardeschi 6.5 Fa molto lavoro sporco, chiudendo alcune diagonali in ripiegamento potenzialmente pericolose. Mezzo voto in più per l’assist che Morata capitalizza in rete

Kulusevski 6.5 Ha dato qualche segnale: pregevole l’assist per Dybala, i suoi inserimenti permettono a Cuadrado di allargarsi. La catena di destra funziona bene, e lo svedese confeziona anche l’azione più bella della serata, disinnescata da Belec

Dybala 7 Sublime il sinistro che porta lo 0-1, ha una facilità disarmante nel saltare l’uomo e verticalizzare la manovra: sfortunato dagli undici metri, quando calpesta una zolla e spara alto.

Kean 5 Peggiore dei suoi: confusionario, impalpabile, non riesce mai ad incidere. Non fa mai salire la squadra.

Morata 7 Di qualità il tocco di suola che provoca il raddoppio: che sia una scossa per il proseguo della stagione?