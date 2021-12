Calciomercato Juventus, via dal Barcellona | Ma c’è anche la Roma

Si sta avvicinando il mese di gennaio e con esso potrebbero esserci diverse novità di calciomercato per una Juventus che vuole cambiare pelle.

Quali sono le mosse da fare per riportare la Juventus in cima alla classifica di serie A? Difficile dirlo, ma la società ha una priorità, quella di riuscire a ringiovanire il suo organico per aprire un nuovo ciclo vincente. Dopo questa prima parte di stagione è quasi scontato dire che al tecnico Allegri servirebbero un paio di rinforzi a centrocampo ma soprattutto anche un bomber capace di mettere la palla nel sacco con regolarità. Manca l’erede di Cristiano Ronaldo e senza un cecchino d’area di rigore è difficile fare sogni di gloria. Vlahovic sembra un obiettivo complicato da raggiungere, la dirigenza bianconera starà comunque seguendo più piste. E un rumor dalla Spagna ne potrebbe riaprire una, visto che il calciatore in passato è stato a lungo nei radar bianconeri.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, via libera per il giocatore: la Roma si defila

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scacco matto al Milan: Cherubini cala il tris

Calciomercato Juventus, Depay può lasciare il Barcellona

Il portale Calciomercato.it riporta le voci che arrivano dalla Spagna e che vorrebbero il Barcellona intenzionato a privarsi del centravanti olandese Depay, arrivato in estate a parametro zero dal Lione. Giocatore voluto da Koeman, ora che in panchina non c’è più il connazionale non sarebbe un intoccabile per Xavi. E il club blaugrana sarebbe pronto a cederlo per poi reinvestire la somma incassata su altri obiettivi. Per Depay, che è stato e potrebbe essere ancora un obiettivo della Juventus, si profilerebbe un derby di mercato con la Roma. Anche il club di Mourinho infatti sarebbe sulle sue tracce. Alta la valutazione, si parla di circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Ma è comunque una pista da seguire con attenzione.