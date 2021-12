Calciomercato Juventus, rinnovo in agenda | Prossimi mesi decisivi

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di tante voci riguardo possibili acquisti e cessioni a partire dal mese di gennaio.

Ma la dirigenza bianconera non dovrà solamente pensare a trovare dei nuovi volti per l’organico di Massimiliano Allegri, quanto riuscire a blindare anche i suoi gioielli. Anche quelli che sono attualmente in scadenza di contratto e che alla fine della stagione, senza un rinnovo, sarebbero liberi di accasarsi altrove a parametro zero. Il nome più caldo è ovviamente quello di Paulo Dybala, per il quale ad ogni modo non dovrebbero esserci problemi. Il numero dieci è destinato a rimanere alla Juventus anche il futuro e i tifosi si aspettano al più presto la fumata bianca decisiva. Ma i bianconeri puntano a tenersi stretti anche altri calciatori.

Calciomercato Juventus, non c’è fretta per il rinnovo di Bernardeschi

Cuadrado è un altro giocatore destinato a rimanere e in agenda per la Juventus poi ci sarà un altro rinnovo contrattuale da completare, quello di Federico Bernardeschi. Che con Allegri in panchina è riuscito a trovare spazio, anche perchè può giocare in diverse zolle del campo. Una pedina dunque preziosa per l’allenatore, la sua duttilità è un’arma da sfruttare. Ed è per questo motivo – come scrive Tuttosport – che non sembrano esserci dubbi sulla volontà della dirigenza di prolungare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore, che da poco ha cambiato agente, dal canto suo non sembra avere alcuna ansia e pare intenzionato a rimanere ancora a Torino. I rapporti tra le parti sono buoni e il quotidiano ipotizza che la questione rinnovo di Bernardeschi al momento non è una priorità e verrà comunque affrontata nel corso dei prossimi due mesi.