Juventus, lo sbarco di Mendes a Torino: fissata la data

Juventus: Mendes è atteso a Torino. Il super agente sbarcherà in città come fatto per portare Cristiano Ronaldo in bianconero nell’estate del 2018.

Jorge Mendes tornerà a Torino. Sbarcherà in città esattamente come fatto nel 2018 per portare Cristiano Ronaldo alla Vecchia Signora. Stavolta, però, dovrà discutere (sempre di quell’operazione) con gli inquirenti dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie. Questo perché la Procura sta valutando di convocare l’agente di Ronaldo, dopo Natale, per fare chiarezza sulla famosa carta che non doveva esistere. Pare sia un documento al quale si fa riferimento in un’intercettazione tra Gabasio e Cherbuni. Tuttavia non è stata rinvenuta durante le perquisizioni e non ha avuto riscontri nelle audizioni di Cherubini e Arrivabene.

Mendes a Torino… di nuovo

Le convocazioni in procura sull’inchiesta delle presunte plusvalenze fittizie della Juventus per 282 milioni di euro sono concluse. Ma c’è ancora un possibile supertestimone che potrebbe essere convocato al Palagiustizia. Non si tratta di Cristiano Ronaldo, pertanto, ma del suo storico procuratore Jorge Mendes. L’obiettivo, come detto, è farsi spiegare da lui cosa sia la famosa “carta che teoricamente non deve esistere”. Compare in un’intercettazione captata dagli inquirenti durante l’indagine, che potrebbe riguardare retribuzioni arretrate. Ovvero un presunto debito non contabilizzato tra la società bianconera della Juventus e il campione ceduto al Manchester United.