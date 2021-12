Calciomercato Juventus, Cherubini avvisa la Roma | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, la sfida con la Roma continua a tenere banco: l’annuncio in diretta del giornalista fa chiarezza.

Separati da appena un punto in classifica, la sfida a distanza tra la Juventus e la Roma potrebbe riproporsi anche in sede di negoziazioni, stando alle ultime indiscrezioni.

Non è un mistero, infatti, che sia i giallorossi che i bianconeri siano alla ricerca di almeno un tassello di qualità in mezzo al campo, e che il profilo monitorato con estrema attenzione sia quello di Denis Zakaria, che però fa gola anche agli altri top club europei. La situazione contrattuale dell’elvetico rende appetibile un eventuale assalto per l’attuale centrocampista del Borussia Mönchengladbach, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2022.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, Allegri sorpreso | Addio immediato – VIDEO

Calciomercato Juventus, intrigo Zakaria: rivelazione in diretta

Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione: “La Roma ha individuato in Zakaria e Dalot le prime due scelte per la prossima campagna acquisti, anche se su Zakaria c’è anche la Juve; la situazione è molto più complicata rispetto a quella di qualche mese fa, quando in pratica i giallorossi lo avevano in pugno. Il cambio di procuratore ha rimescolato le carte in tavola, prospettandogli altri tipi di soluzioni.”