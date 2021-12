Scamacca alla Juventus | L’attaccante costa il doppio di tre mesi fa

Gianluca Scamacca adesso fa gola a tutti e il Sassuolo si gode il suo centravanti. La Juventus era ad un passo dall’acquistarlo, ora invece…

Gianluca Scamacca segna e convince, le big italiane prendono nota. Calciomercato.com questa mattina parla del centravanti del Sassuolo, destinato a diventare il futuro numero 9 della Nazionale italiana. In estate, come noto, la Juventus fu ad un passo dal calciatore, ma poi preferì virare su Moise Kean con i risultati che ora tutti conoscono. L’Inter rimane una possibilità reale, l’interesse è forte e confermato anche nelle ultime ore. L’operazione sembra complessa da portare a termine già nel mercato di gennaio perché il Sassuolo non fa sconti: si parte da una valutazione di 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri sorpreso | Addio immediato – VIDEO

Scamacca, la situazione del centravanti

Un messaggio che è arrivato forte e chiaro anche alla Juventus. Nelle scorse ore il club bianconero è tornato a farsi vivo con l’entourage del giocatore per prendere informazioni sulla situazione attuale. Sullo sfondo resta il Milan che, con tutta probabilità, a giugno saluterà Pellegri e dovrà mettersi in moto per regalare un nuovo centravanti al tecnico Stefano Pioli. Per i bianconeri c’era già il gradimento massimo di Allegri, che però in estate ha compiuto la scelta sbagliata. Poteva decidere se far arrivare lui in bianconero oppure Moise Kean, optando per il secondo. Giustificò la cosa con una conoscenza già prefressa del ragazzo che non necessitava di ambientamento. Scamacca, invece, adesso è esploso.