Calciomercato Juventus, ipotesi cessione | Ma servono 35 milioni

Non si fermano le voci di calciomercato in casa Juventus, con i bianconeri che potrebbero fare dei cambiamenti in rosa già a partire dal prossimo gennaio.

Massimiliano Allegri aspetta rinforzi per la sua formazione praticamente in tutti i reparti. Per eventuali nuovi volti in arrivo però sono attese anche altrettanti cessioni, perchè non si può in nessun modo appesantire il monte ingaggi. Ragion per cui non è da escludere che tra gennaio e la prossima estate ci siano delle cessioni riguardo gli attuali calciatori in rosa nella Juventus. In uscita continua a rimanere Ramsey, che sta giocando con il contagocce, e non è da escludere nemmeno la partenza di Arthur. Attenzione però anche agli assalti che potrebbero arrivare per i giovani campioni bianconeri, uno su tutti Kulusevski, destinato ad essere titolare domani sera contro il Genoa come annunciato da Allegri in conferenza stampa.

Calciomercato Juventus, Tottenham e Arsenal interessate a Kulusevski

Come ha sottolineato il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, ci sono delle squadre di Premier League che sono fortemente interessate alle prestazioni di Kulusevski e sono il Tottenham e l’Arsenal. Gli Spurs seguirebbero l’esterno offensivo svedese con particolare attenzione, considerando che proprio Paratici lo portò a Torino.

La Juventus non avrebbe chiuso alla sua possibile partenza, ma dalla sua cessione intenderebbe ricavare decisamente una somma importante da poter poi magari reinvestire. Per questo motivo non avrebbe intenzione di lasciare partire Kulusevski per una somma inferiore ai 35 milioni di euro. Ad ogni modo difficile pensare che i bianconeri possano privarsi di lui già nel prossimo mese di gennaio.