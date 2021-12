Calciomercato Juventus, via libera per il colpo a zero | Scelto il sostituto

La Juventus sta vagliando una serie di profili alternativi a quello di Vlahovic per il suo reparto avanzato. In questo caso si parla di Lacazette.

L’Arsenal ha messo nel mirino l’attaccante inglese Dominic Calvert-Lewin in sostituzione di Alexander Lacazette.Il tutto in previsione della prossima estate. E’ qui che si intrecciano le vicende dei Gunners e della Vecchia Signora in chiave calciomercato Juventus. I bianconeri hanno disperato bisogno di un attaccante prolifico, che porti gol e punti con le sue realizzazioni. E’ normale che vaglino alternative qualora non dovessero arrivare a prendere Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina ha indispettito Commisso, cosa che potrebbe compromettere ogni strategia futura dei bianconeri.

Lacazette, obiettivo della Juventus

Se l’Interesse dell’Arsenal per Dominic Calvert-Lewin è una cattiva notizia per il tecnico dell’Everton Rafa Benitez, lo è per la compagine bianconera che adesso tesse la sua trama. La Juventus a gennaio potrebbe effettuare diverse cessioni. La società bianconera vuole infatti alleggerire la rosa non solo per diminuire il monte ingaggi ma anche per monetizzare e poter investire nell’acquisto di un centrocampista e di una punta. Fra i principali indiziati a lasciare la Juve ci sarebbero Adrien Rabiot, Arhur Melo, Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey. Proprio il gallese nelle due stagioni e mezza in bianconero non ha mai inciso come ci aspettava, anche a causa dei tanti infortuni muscolari che ha subito. Il suo ingaggio è di circa 7 milioni di euro a stagione e un suo eventuale addio sarebbe molto importante per il bilancio societario. E’ lui la pedina giusta per l’Arsenal?