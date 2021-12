Calciomercato Juventus, scenari mutati | Adesso può restare a Torino

Le ristrettezze economiche della Vecchia Signora hanno imposto un mutamento al calciomercato Juventus. Adesso può restare Federico Bernardeschi.

Non solo Paulo Dybala. In casa Juventus vige l’urgenza del rinnovo per alcuni giocatori della rosa. Il direttore sportivo Federico Cherubini sta vagliando una serie di alternative per il futuro. Il punto è che, con il mercato bianconero legato a doppia mandata dall’inchiesta in corso, c’è grande incertezza sul futuro. A questo punto è il caso di analizzare il da farsi con le forse presenti in organico e capire come poterne ottimizzare la gestione. Si guarda così a due ragazzi che fanno parte di questa categoria sono Dejan Kulusevski e Federico Bernardeschi. In particolare quest’ultimo avrebbe convinto Massimiliano Allegri nelle ultime uscite e potrebbe presto firmare un nuovo contratto. L’accordo lo legherebbe ancora una volta ai colori bianconeri, ma a cifre sicuramente inferiori di quelle percepite nell’ultimo quadriennio. Inoltre, l’infortunio capitato a Federico Chiesa avrebbe spinto in modo quasi definitivo la società verso questa soluzione. L’ex Viola, infatti, l’unica alternativa di ruolo al classe ’97.

Passi per Bernardeschi, da valutare Kulusevski

Se per Bernardeschi le cose sembrano apparecchiarsi per il verso giusto, il discorso è completamente inverso per Dejan Kulusevski. Lo svedese è un pezzo pregiato del mercato bianconero e le estimatrici della Premier League fanno gola alla sostenibilità economica della Juve. La società, infetti, a prescindere da ciò che dice Massimiliano Allegri, farebbe volentieri un sacrificio in nome del bilancio. A riportarlo è la ‘Gazzetta dello Sport‘.