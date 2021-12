Calciomercato Juventus, addio immediato | L’agente lo vuole bianconero

Continuano ad essere sempre più frequenti le voci di calciomercato in casa Juventus con l’avvicinarsi del prossimo mese di gennaio.

Perchè ormai pare inevitabile che il club bianconero dovrà ricorrere al mercato per cercare rinforzi da affidare alle mani di Allegri. Questa prima parte della stagione ha evidenziato i limiti della rosa della Juventus, che specie in alcuni settori del campo ha bisogno di elementi di maggiore qualità, che sappiano rappresentare al meglio le idee tattiche dell’allenatore. Specie a centrocampo, dove del resto potrebbero anche esserci delle cessioni nella prossima sessione di gennaio. Elementi come Ramsey, ma anche Arthur, hanno giocato decisamente meno del previsto e dunque una loro partenza non è da escludere. Tra i nomi dei possibili colpi c’è anche quello di Witsel, che potrebbe rappresentare un investimento low cost anche se l’età del calciatore potrebbe essere un freno.

Come ha rivelato il giornalista Nicolò Schira su Twitter ormai non ci sono margini di trattativa per il rinnovo del contratto del calciatore belga con il Borussia Dortmund. E’ sicuro dunque che lascerà la Germania e potrebbe farlo già nel prossimo mese di gennaio. L’agente di Witsel lo avrebbe riproposto ai bianconeri dopo i contatti che c’erano già stati nella scorsa estate. Potrebbe essere un rinforzo low cost, anche se non più giovanissimo. Il mediano interessa ad alcuni club di Premier League e della MLS americana.

Axel #Witsel will not extend his contract (expires in June 2022) with #BVB. The talks is over. He could already leave in January. His agent have re-offered him to #Juventus. There were contacts last summer. From #EPL and #MLS some clubs have also shown interest. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 5, 2021