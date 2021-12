Calciomercato Juventus, subito un bomber | Due big nel mirino

Calciomercato Juventus, subito un bomber per Massimiliano Allegri: in 2 nel mirino. E non è una pista che porta a Vlahovic

Cerca un bomber la Juventus. Serve a Massimiliano Allegri, subito, già a gennaio. Perché manca senza dubbio alla squadra bianconera quell’elemento in grado di spaccare le partite con un solo pallone toccato. Alla Ronaldo, diciamo. Ma non solo, anche numericamente, lì davanti, la Juve non è messa bene.

Il sogno, ovviamente, si chiama Dusan Vlahovic. Ma è difficile prendere subito l’attaccante della Fiorentina che, probabilmente, finirà la stagione in Toscana a meno che non arrivi un’offerta clamorosa a Commisso. E allora Cherubini si sta guardando intorno per cercare di capire chi possono essere gli obiettivi. Secondo TuttoSport ci sono due grandi attaccanti nel mirino.

Calciomercato Juventus, Cavani e Icardi nel mirino

Le alternative ci sono secondo il quotidiano torinese. E sono anche importanti. Parliamo di Cavani e di Icardi. Il primo ha il contratto in scadenza alla fine della stagione con il Manchester United e sta trovando comunque poco spazio in questa stagione. Il secondo è in uscita dal Psg: Leonardo lo avrebbe messo nella lista dei partenti. E l’argentino potrebbe tornare in Italia per cercare nuovi stimoli, anche perché chiuso, ovviamente, dal tridente delle meraviglie.

Due piste calde, insomma. Due attaccanti che potrebbero fare la differenza e che conoscono il campionato italiano molto bene. La sensazione, in questo momento, è che uno dei due possa realmente arrivare tra un mese. Anche se c’è da dire la concorrenza è assai importante.