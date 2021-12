Juventus-Genoa, ecco i convocati | 5 assenze pesanti per Allegri

Juventus-Genoa, i convocati di Allegri in vista della gara contro il Grifone: ecco le assenze dei bianconeri.

Massimiliano Allegri ha detto che quella con il Genoa è una gara da vincere a tutti i costi. Non che lo siano anche le altre, ma la Juventus non può sbagliare ancora davanti al proprio pubblico. “In casa ne abbiamo già perse tre”, ha ricordato in conferenza stampa il tecnico livornese. Sottolineando che per una società blasonata e importante come quella bianconera non è ammissibile un rendimento casalingo così deficitario. Ecco perché sarà fondamentale dare continuità alla vittoria di Salerno, in cui Allegri ha ritrovato in un colpo solo sia Dybala che Morata, entrambi a segno all’Arechi.

La squadra rossoblù non attraversa un buon periodo. In questo momento è terzultima e il cambio in panchina, da Ballardini a Shevchenko, non sta dando gli effetti sperati. Due sconfitte e un pareggio con l’ex selezionatore della nazionale ucraina al timone, anche se due di queste sono arrivate contro due big come Milan e Roma.

Juventus-Genoa, i convocati

In passato i rossoblù hanno spesso reso la vita difficile alla Juventus, a più riprese anche durante la prima era allegriana. “In tutti i miei anni a Torino con il Genoa è sempre stata dura, lo sarà anche stavolta – ha spiegato Allegri – Faremo di tutto per vincerla“.

Squad list for #JuveGenoa. Chiesa, De Sciglio, Ramsey, Danilo, Perin and McKennie are not included. pic.twitter.com/h0TuWsiJgM — Juventus Football News (@JuventusJFN) December 5, 2021

Spulciando la lista dei convocati diramato dal tecnico livornese, oltre al lungodegente Chiesa, che tornerà disponibile il prossimo anno, non saranno della partita neanche De Sciglio, Ramsey, Danilo, Perin e Mckennie: il portiere è stato fermato per precauzione, in quanto avrebbe avuto contatti con delle persone risultate positive fuori dall’ambiente bianconero.