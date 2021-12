Juventus-Genoa, ultim’ora ufficiale: due nuovi positivi al Covid

L’ombra del Covid 19 piomba su Juventus-Genoa: c’è un annuncio ufficiale che alimenta la preoccupazione a poche ore dal fischio d’inizio.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Genoa, gara chiave nell’economia della stagione dei bianconeri, che non possono più permettersi passi falsi per non perdere ulteriori punti in classifica. Tuttavia, nel primo pomeriggio l’ombra del Covid ha cominciato ad aleggiare anche sul posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A, dopo che precauzionalmente Allegri ha comunque preferito non rischiare, decidendo di non convocare Mattia Perin.

Come comunicato dal club ligure tramite i propri profili ufficiali, sono stati riscontrati due casi di positività, esterni però al gruppo calciatori ma facenti parte del gruppo squadra. Ecco la stringata nota diramata dai rossoblu: “Il Genoa Fc comunica che due componenti del gruppo squadra, esterni al gruppo calciatori, sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov 2 mediante test molecolare. Tutti gli altri componenti al gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati.

“Il Club ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. Contestualmente, si comunica che Milan Badelj ha accusato nella notte un picco febbrile. Il giocatore, sottoposto in mattinata a test molecolare, è risultato negativo al Sars-Cov2″.