Calciomercato Juventus, “regalo” dal Psg | Rottura totale e addio anticipato

Calciomercato Juventus, la nuova pista che porta al Psg potrebbe surriscaldarsi da un momento all’altro: addio anticipato già a gennaio.

Cosa fare a gennaio? L’interrogativo che aleggia in casa Juventus non può non essere preso in considerazione, anche perché la finestra di riparazione è ormai alle porte, e Allegri si aspetta (giustamente) almeno un paio di ritocchi di esperienza e di qualità.

Che sia il centrocampo il reparto sul quale si andranno a concentrare gli sforzi dei dirigenti della Vecchia Signora non è certo una novità. Così come non può essere considerata un’intuizione originare il fatto che a gennaio, almeno, non saranno possibili grandi investimenti, e un ruolo decisivo lo ricopriranno quelle uscite che Cherubini riuscirà a piazzare. E proprio questo, forse, sarà una delle spade di Damocle del mercato di “Madama”, che fino ad ora non è riuscita a trovare una collocazione né a Ramsey, che vive da tempo una situazione da separato in casa, né a Rabiot, per il quale si spera che qualche club della Premier si faccia avanti.

Calciomercato Juventus, occasione Paredes | Sfida all’Inter per il colpo low cost

Nella lista stilata dalla Juventus per rinforzare la zona nevralgica del campo, la candidatura di Leandro Paredes non è affatto da escludere. Il centrocampista argentino non è considerato una priorità, ma è accostato ai piemontesi già da qualche stagione; non è considerato una priorità, ma potrebbe rivelarsi un’occasione golosa di mercato nel caso in cui dovessero inasprirsi i rapporti, già di per sé non proprio idilliaci, tra l’entourage dell’ex Roma e la dirigenza parigina.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sebbene il contratto di Paredes scada nel 2023, non tramonta l’ipotesi che l’argentino possa liberarsi dal club parigino a zero, già nel gennaio del prossimo anno. Juve ed Inter sono alla finestra, pronte a sfruttare eventuali spiragli; nelle scorse settimane, però, è tornata in auge anche la pista Roma.