Juventus, Dybala show: annuncio sul rinnovo e retroscena su Cuadrado

Juventus, Paulo Dybala durante l’intervista nel post partita ha parlato di più situazioni: dal rinnovo fino al gol di Cuadrado.

Juventus Genoa, nel post partita del match ha parlato ai microfoni di Danz, l’autore del secondo gol: Paulo Dybala. L’argentino è al centro del progetto ed è anche l’uomo in più in fase offensiva. L’intervistatore ha chiesto alla Joya se questo è il mese giusto per il rinnovo che i tanti tifosi aspettano. Dybala però ha sviato dicendo che questo non è il momento di pensare al rinnovo ma che la società è impegnata su altri fattori più seri, facendo un evidente riferimento alle plusvalenze. Insomma per il rinnovo bisognerà, ancora, aspettare.

Calcomercato Juventus, Dybala sul rinnovo | E sul goal di Cuadrado…

E poi l’ammissione in diretta. Cuadrado infatti voleva crossare e non tirare direttamente in porta. Si parla infatti dell’episodio che ha portato in vantaggio i bianconeri con un eurogol dell’esterno colombiano.

Un momento positivo per i bianconeri che li porta di nuovo in corsa per la qualificazione Champions League con ben quattro vittorie consecutive. Allegri e i ragazzi dovranno continuare di questo passo.