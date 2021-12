Juventus-Genoa, Allegri sbotta e lo cambia: “Devi stare zitto”

Juventus-Genoa, un diverbio che non è passato inosservato quello che riguarda Allegri e Alvaro Morata durante la sostituzione.

Juventus-Genoa: un episodio non è passato inosservato ai tifosi e ai telespettatori che stavano seguendo il match sulla piattaforma DAZN. Infatti durante la sostituzione di Alvaro Morata, Allegri ha manifestato un evidente disappunto per i comportamenti del suo attaccante tanto da dirgli direttamente di “stare zitto!”. Infatti durante la sostituzione per Moise Kean, Alvaro Morata ha cercato di rendere pubblico il suo disappunto sulla questione, ma non è bastato visto che Allegri gli ha detto, chiaramente, di stare zitto. Un episodio che può succedere durante una partita così importante ma soprattutto uno sfogo momentaneo dovuto, principalmente, da un dualismo in campo con il giocatore del Genoa, Biraschi. L’episodio ha però fatto il giro del web tanto che su Twitter è già trend topic.

LEGGI ANCHE >>> Pagelle Juventus Genoa e voti | Come hanno giocato i bianconeri

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Genoa, litigio furioso: “Ci vediamo negli spogliatoi”