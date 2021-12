Calciomercato Juventus, finalmente Ramsey | “Addio immediato: 10 milioni”

Ramsey, addio Juventus: calciomercato, dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione secondo cui un club di Premier sarebbe pronto all’offerta.

Come nei peggiori divorzi, il logorante silenzio che sta avvolgendo gli ultimi mesi della permanenza di Aaron Ramsey alla Juventus fungeranno da anticamera ad una separazione per ufficializzare la quale serve solo una terza parte.

Dettaglio non banale nel mondo del calciomercato, anche perché il gallese è legato ai colori bianconeri da un contratto che scade nel 2023. Ma non solo: l’ex Arsenal è al libro paga per più di 7 milioni di euro a stagioni, motivo per il quale solo un’offerta sopra le righe potrebbe smuovere una situazione che vede attualmente la mezzala navigare ” per i bordi del campo” (Allegri dixit), e Cherubini svenarsi per provare a trovare una destinazione ad un calciatore per il quale soltanto dalla Premier sembrerebbe essere trapelato un cauto interessamento.

Juventus, addio Ramsey; dalla Spagna sicuri | Il Newcastle pronto all’offerta

Come riferito da todofichajes.com, sarebbe il Newcastle il club maggiormente interessato ad intavolare una trattativa con la Juventus magari già a gennaio, mettendo sul piatto complessivamente un assegno da 10 milioni di euro. I Magpies, infatti, dispongono di ingenti liquidità, e sicuramente non avranno memore ad aprire i rubinetti a stretto giro di posta, per innalzare il tasso d’esperienza di una squadra che inevitabilmente dovrà compiere il salto di qualità per provare ad imporsi con le altre big del campionato d’Oltremanica.