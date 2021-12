Calciomercato Juventus, il Psg tenta l’affondo | Affare con lo scambio

Calciomercato Juventus, il Psg avrebbe messo nel mirino l’attaccante. E ci proverà a fare l’affare con lo scambio. Le indiscrezioni sulla situazione

Sicuramente è uno di quegli elementi che fanno gola a tanti. Anzi, a tutti. Ma è pur sempre un elemento che la Juventus non può perdere. Ne va sicuramente del futuro della società bianconera. Anche se, un’offerta da almeno 100 milioni di euro, potrebbe far vacillare Cherubini.

Non ci sarebbe solamente il Chelsea sulle tracce di Federico Chiesa, ma nelle ultime ore, secondo calciomercato.it, anche il Psg potrebbe farci un pensierino. L’attaccante, classe 1997, sarebbe entrato nel mirino del direttore sportivo Leonardo. Che ci potrebbe provare anche mettendo sul piatto lo scambio – e una buona parte cash – per convincere il club piemontese. Ma non sarà lo stesso facile.

Calciomercato Juventus, c’è Icardi sul piatto

In ogni caso, secondo le indiscrezioni del sito specializzato, il Psg potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mauro Icardi, un attaccante che la Juve segue da tempo e che ad Allegri non dispiacerebbe poter allenare. Ma la sensazione è che per Chiesa non ci sia contropartita tecnica che tenga. Partirà, solamente, davanti a un’offerta a tre cifre. E solamente se la Juventus non riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League. Altrimenti, Federico, rimarrà ancora in bianconero.

Il pressing, infine, ci sarà sempre, anche di quel Chelsea che con la possibile cessione di Werner alla fine della stagione, potrebbe mettere su quel gruzzoletto milionario che la Juve chiede per il cartellino dell’ex Fiorentina. Ma rimane pur sempre un’operazione difficile da mandare in porto. Allegri metterebbe un veto enorme sulla possibile cessione.