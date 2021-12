Calciomercato Juventus, il blitz da capogiro che fa tremare Allegri

Calciomercato Juventus, dalla Spagna fanno sapere che sarebbero pronti a ritirarsi dalla corsa all’attaccante. E avrebbero già pronta l’alternativa.

In Spagna ne sono certi. Il Manchester City starebbe pensando di ritirarsi dalla corsa ad Erling Braut Haaland. Il fromboliere norvegese del Borussia Dortmund, ambito da tutta Europa, non avrebbe occhi che per il Real Madrid, come riporta in maniera dettagliata il portale iberico DonDiario nelle ultime ore. Ormai niente e nessuno possono fargli cambiare idea. Tra i Blancos e Haaland sarebbe scoccata la famosa scintilla, al tal punto da far desistere altre big del calibro di Psg, Chelsea, Bayern Monaco, Liverpool, pronte ad avventarsi sul centravanti giallonero.

In questo gruppetto rientrano anche i Citizens, che fino a qualche mese sembravano in netto vantaggio. Non fosse altro che per i trascorsi da calciatore del papà del giovane Erling nel club di Manchester. Ma il sogno di Haaland è Madrid: già si vede, il prossimo anno, in un attacco atomico formato da lui, Vinicius e Mbappé.

Calciomercato Juventus, per Vlahovic bisognerà fare i conti anche con Guardiola

Per la Juventus, questa che giunge dalla capitale spagnola, non è affatto una buona notizia. Già, perché Pep Guardiola sembrerebbe aver trovato in Dusan Vlahovic una validissima alternativa all’attaccante norvegese. Con le dovute proporzioni, i due hanno diverse caratteristiche in comune e il giovane centravanti serbo della Fiorentina si incastrerebbe perfettamente nel tridente del City. Probabilmente anche meglio di Harry Kane, a lungo inseguito la scorsa estate.

Oltre ad Arsenal e Tottenham, dunque, si aggiunge una concorrente in più per Vlahovic, che in ogni caso resta il grande obiettivo del prossimo mercato bianconero.