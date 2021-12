Sorteggio Champions League, Juve sbeffeggiata sui social: richiesta “virale”

Sorteggio Champions League, sul social già impazzano le previsioni sugli ottavi di finale. Ecco i commenti più curiosi sui bianconeri.

Ancora qualche ora e andrà in archivio il “primo tempo” della Champions League 2021-22 della Juventus. La squadra bianconera affronta il Malmo avendo già in tasca la qualificazione agli ottavi di finale. Qualsiasi dovesse essere il risultato del match con gli svedesi, da ormai due giornate rassegnati all’eliminazione, il cammino europeo della Vecchia Signora riprenderà nel prossimo mese di febbraio. A meno di improbabili colpi di scena, la Juventus avanzerà come seconda. Ciò significa che non dovrebbe essere testa di serie nel sorteggio di lunedì a Nyon, in Svizzera.

L’unico modo per soffiare il primo posto al Chelsea sarebbe battere gli scandinavi e sperare in un passo falso dei campioni d’Europa in carica contro lo Zenit. Prospettiva decisamente poso realistica. Ecco perché inizia già a serpeggiare un sentimento di rassegnazione anche tra gli stessi tifosi, consapevoli che tra qualche giorno potrebbe capitare un ottavo di finale molto duro o addirittura proibitivo.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, il bomber per Allegri dalla Liga: servono 30 milioni

Sorteggio Champions League, tutti si augurano la Juventus

Ma se da una parte c’è chi già trema davanti all’ipotesi di incontrare corazzate come Bayern Monaco o Real Madrid, dall’altra troviamo chi invece sarebbe ben lieto di essere accoppiato con i bianconeri. Che a quanto pare fanno decisamente meno paura di qualche stagione fa, quando chiunque avrebbe preferito scansarli. Su Twitter non sono pochi ad augurarsi un abbinamento con la Juventus: un tifoso del Real Madrid la mette in cima ai suoi desideri, persino più di un Lille o di un’Atalanta.

Juve would be nice, but with UEFA scripting it’ll be PSG for the box office game. https://t.co/AFA13vOms4 — 🩸🇦🇺 (@sxbUTD) December 8, 2021

Gli fa eco un fan del Manchester United, che tra Psg, Juventus, Atletico Madrid, Sporting CP e Inter, sogna un ottavo con gli uomini di Max Allegri. Probabilmente reputati più deboli. Sta a loro, adesso, fargli cambiare idea.