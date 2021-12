Juventus-Malmo, cinque assenze UFFICIALI: i convocati di Allegri

Juventus-Malmo, pochi minuti fa il tecnico livornese ha diramato la lista dei convocati per l’ultimo match della fase a gironi.

Il primo posto nel gruppo H sembra ormai utopia. Tutto è andato perduto nella notte di Stamford Bridge, due settimane fa. Il pesante 4-0 subito contro il Chelsea ha fatto male alla Juventus. Un pugno in pieno volto. I bianconeri sono stati raggiunti in vetta dai Blues di Thomas Tuchel e devono accontentarsi della seconda piazza per via di una peggiore differenza reti negli scontri diretti. Motivo per cui anche vincendo contro il Malmo, già eliminato e ormai sicuro di non poter ambire neanche al terzo posto, potrebbero finire dietro ai londinesi.

La speranza, dunque, è che lo Zenit – altra squadra che non ha niente da perdere – possa riuscire a fermare il Chelsea nella gelida serata di San Pietroburgo, ma servirebbe un vero e proprio miracolo. Pertanto, con ogni probabilità la Juventus non sarà testa di serie nell’imminente sorteggio degli ottavi di finale.

Juventus-Malmoe, i convocati di Allegri

Vincere tuttavia sarebbe importante per diversi motivi. La Juventus aggiungerebbe un’altra vittoria nella serie positiva iniziata una settimana con il successo sul campo della Salernitana e proseguita in casa contro il Genoa: due successi grazie ai quali la squadra bianconera si è rimessa in marcia dopo giorni complicati. Contro il Malmo Allegri darà spazio anche a chi finora ha giocato poco: Perin, Rugani e molto probabilmente anche Kean. Da pochi istanti è stata diramata la lista dei convocati, che ha certificato le assenze di Mckennie, CHiesa, Ramsey, Danilo e Kulusevski, con il tecnico livornese che molto probabilmente sfrutterà l’occasione per dare spazio anche a qualche giovane di prospettiva.