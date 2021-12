Calciomercato Juventus, il bomber per Allegri dalla Liga: servono 30 milioni

Il centravanti che potrebbe fare al caso di Allegri arriva dalla Liga e costa circa 30 milioni. Ha firmato un contratto breve, perciò ecco spuntare un clamoroso nome.

E’ il portale iberico, specializzato in notizie di calciomercato europeo, a dare un’importante novità sui movimenti che stanno animando le settimane della Vecchia Signora. Il potale Todofichajes.com, questa mattina, parla di Memphys Depay con dovizia di particolari. Lo stesso attaccante ex Lione avrebbe dei dubbi a rimanere al Camp Nou e nei suoi pensieri ci sarebbe anche quello di un addio. Ha scelto il Barcellona anche per il suo connazionale e mentore Koeman, che è stato esonerato, ma il progetto blaugrana è ancora un cantiere. In più Xavi ha cambiato modulo.

Depay e il calciomercato della Juventus

Non a caso Depay ha firmato solo un biennale, per cui la prossima estate andrà già in scadenza. Il giocatore classe ’94 si starebbe quindi guardando attorno già desideroso di cambiare aria e su di lui ci sono Everton, Liverpool e appunto Juventus. I bianconeri proseguono nel loro giro di orizzonte alla ricerca del centravanti a cui affidare le chiavi dell’attacco. Non possono sbagliare la scelta, perché ad Allegri servono gol pesanti con cui cercare di portare la Juventus in Europa. Ad oggi non c’è la benché minima possibilità che i bianconeri disputino la prossima Champions League. Un dramma vero e proprio per chi è abituato a vivere stagioni da sogno.