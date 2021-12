Calciomercato Juventus, rivoluzione Barcellona | Colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, l’eliminazione dalla Champions League dei blaugrana cambia tutto. E la Vecchia Signora può approfittarne.

Il Barcellona è fuori dalla Champions League. Eliminato ai gironi, come non accadeva da oltre vent’anni. Un vero “fracaso”, come dicono da quelle parti. Un disastro totale. La squadra blaugrana è stata nuovamente umiliata dal Bayern Monaco e adesso deve accontentarsi della retrocessione in Europa League. Quasi un’onta per un club abituato ad arrivare spesso in fondo alla competizione regina. Xavi, arrivato in panchina solo da qualche settimane, ha preso atto della situazione.

Non sarà facile riportare il Barça dove merita di stare: servirà tanto lavoro ma soprattutto programmazione. Con la consapevolezza che l’epoca delle spese esorbitanti è definitivamente chiusa. Almeno per il momento. Ma l’implosione dei catalani può rappresentare indirettamente un assist per altre squadre, tra cui la Juventus.

Calciomercato Juventus, Dembelé sempre più lontano dal Barça

Non è una novità che tra le varie pretendenti di Ousmane Dembelé, in scadenza nel prossimo giugno, ci siano anche i bianconeri. Un colpaccio a zero coi fiocchi. Il Barcellona ha dato un ultimatum ai suoi agenti: dalla società pretendono una risposta non oltre il 15 dicembre. L’offerta è sul tavolo ma i procuratori e il giocatore temporeggiano. Continuano a guardarsi attorno, non convinti dall’ipotesi di un contratto a gettone. E poi c’è chi sarebbe disposto ad offrire più di 7 milioni di euro.

Le cose, poi, potrebbero cambiare adesso che i blaugrana sono fuori dalla Champions League. Introiti che vengono improvvisamente a mancare. E con la situazione economica deficitaria con cui è alle prese il presidente Laporta sarà impossibile esaudire le richieste di Dembelé.