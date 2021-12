Calciomercato Juventus, l’obiettivo può sfumare | OM in pressing

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più ricco di rumors man mano che ci si avvicina alla riapertura ufficiale delle trattative.

Tra il mese di gennaio e quelli estivi la dirigenza bianconera dovrà cercare i tasselli giusti per rendere sempre più forte e ambiziosa la sua squadra. Del resto questa prima parte della stagione ha evidenziato delle lacune che vanno colmate al più presto. La Juventus ha la necessità di intervenire soprattutto a centrocampo, dove dovrebbero esserci dei nuovi volti in arrivo compensati da altrettante cessioni. Tra i tanti nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati ai bianconeri c’è anche quello di Boubacar Kamara, giovane e interessante mediano che milita in Ligue1 con l’Olympique Marsiglia. Il suo rendimento è cresciuto molto e ha il contratto in scadenza a giugno, il che lo rende ancor più appetibile in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, il Marsiglia vuole rinnovare con Kamara fino al 2026

Come ha sottolineato su Twitter il giornalista Nicolò Schira, ci sono tanti club europei che continuano a seguire con interesse questo centrocampista centrale. Ma il Marsiglia non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il suo gioiello e per questo motivo ha iniziato già le trattative per il rinnovo del contratto. L’obiettivo è quello di strappare il sì di Kamara e prolungare l’accordo in essere fino al 2026. Un eventuale rinnovo frenerebbe le ambizioni di tante squadre che sono pronte a ingaggiarlo invece a costo zero. La Juventus starà ancora seguendo questo calciatore per il futuro?