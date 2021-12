JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, rottura e addio: fissato lo “sbarco”

Calciomercato Juventus, “eppur si muove”: ore decisive per l’addio di uno degli esuberi della compagine di Allegri.

Un ruolo determinante nelle prossime manovre della Juventus sul mercato lo ricopriranno quelle cessioni da tanto tempo messe in cantiere, ma fino ad ora mai perfezionate. La più spinosa riguarda Aaron Ramsey, che in estate ha deciso di restare all’ombra della Mole nonostante le sirene dalla Premier si fossero fatte minacciose, ma che ora sembra sempre più vicino al passo d’addio. Nelle ultime ore, infatti, i contatti con i club d’Oltremanica sono diventati sempre più fitti, con l’entourage del gallese pronto a sbarcare in Italia nelle prossime settimane, per provare a trovare il bandolo della matassa.