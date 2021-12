Juventus, le ultime dalla Continassa | Torna a disposizione di Allegri

Juventus, un’importante novità per il tecnico livornese: domani il suo nome potrebbe figurare nella lista dei convocati.

La Juventus questa mattina è tornata ad allenarsi e l’ha fatto finalmente all’insegna del buonumore. L’inatteso primo posto nel girone di Champions League potrebbe fare da sprone ai bianconeri, ora chiamati a spingere sull’acceleratore in campionato. L’obiettivo, da qui a Natale, sono nove punti tra Venezia, Bologna e Cagliari. Il calendario viene incontro agli uomini di Massimiliano Allegri e sarebbe un peccato non sfruttare un’occasione del genere.

Nel frattempo, al Training Center, il tecnico livornese è già alle prese con la formazione che sabato pomeriggio affronterà i lagunari di Paolo Zanetti. Ci saranno sicuramente delle novità rispetto all’undici che mercoledì è sceso in campo contro il Malmo, ma le numerose assenze impediscono ad Allegri di sbizzarrirsi con il turnover.

Juventus, McKennie è tornato ad allenarsi in gruppo

Per quanto riguarda l’allenamento, come al solito seduta di scarico per chi è stato impegnato nella gara di Champions ed esercitazioni tecniche e partitella per chi invece contro gli svedesi è rimasto in panchina. Ma c’è un’interessante novità: Weston McKennie è tornato ad allenarsi parzialmente insieme al resto del gruppo. Parzialmente significa che il suo non è stato un allenamento vero e proprio. Il recupero dall’infortunio procede e sarà bene non affrettare i tempi.

Ma con ogni probabilità figurerà anche il centrocampista statunitense nella lista dei convocati per il Venezia. Per la gioia di Allegri, che in questo modo potrebbe contare su più soluzioni per quanto riguarda la linea mediana.