Venezia-Juventus, chi entra e chi esce | La decisione su McKennie

Venezia-Juventus, le prime indiscrezioni sui convocati per la partita con i lagunari di Paolo Zanetti. Ecco cosa ha deciso Allegri.

Massimiliano Allegri ha definito “complicata” la partita con il Venezia. Non c’è nulla di casuale nelle sue parole: l’ha fatto principalmente per un motivo. Da tecnico navigato qual è, ha voluto mettere in guardia i suoi giocatori. Troppe, in questo girone d’andata, le partite che la Juventus ha toppato contro squadre alla sua portata. Udinese, Empoli, Verona quelle forse più eclatanti. Anche la trasferta in laguna può celare qualche insidia. Tra l’altro il Venezia gioca un buon calcio per essere una neopromossa, motivo per cui è necessario tenere gli occhi aperti.

Al “Penzo” è riuscita a mettere in difficoltà diversi avversari di un certo livello. Qui hanno perso sia Roma che Fiorentina. L’Inter è passata 2-0 ma non è stata assolutamente una passeggiata. La formazione di Paolo Zanetti, poi, viene da una bruciante sconfitta nel derby veneto con il Verona e avrà tanta voglia di riscattare quel brutto risultato.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, sprint per la firma: pronto un quadriennale

Venezia-Juventus, McKennie verso l’esclusione

Nella sua conferenza stampa Allegri ha anticipato come al solito qualcosa sulla formazione che scenderà in campo domani pomeriggio. Tra i titolari potrebbe esserci De Sciglio, che ha recuperato dall’infortunio. Probabile pure la presenza di Cuadrado e Bernardeschi. Per conoscere la lista dei convocati, tuttavia, servirà aspettare ancora un po’. Ma le ultime indiscrezioni raccontano di un McKennie che resterà fuori nonostante sia tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo.

⛔️ Ramsey

⛔️ Danilo

⛔️ Chiesa

⛔️ McKennie

⛔️ Kulusevski

⚠️ Arthur

🟢 Soulé

🟢 Miretti

🟢 De Winter #️⃣ #VeneziaJuve

📱 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) December 10, 2021

Come riporta sul suo profilo Twitter il giornalista Romeo Agresti, il centrocampista statunitense non verrà rischiato e si riaggregherà direttamente nella prossima settimana. Dentro, invece, i tre giovani De Winter, Miretti e Soulé.