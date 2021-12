Agnelli ha deciso | La Juventus finanzierà così il calciomercato

Il presidente Agnelli ha dato il via libera a finanziare il calciomercato della Juventus con due cessioni eccellenti. Così arriverà l’attaccante auspicato da Allegri.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione ed evidenzia come la necessità della Juventus sia quella di fare calciomercato di un certo spessore. I bianconeri non possono rimanere a guardare, anche se l’indagine della Guardia di Finanza impedisce al club di operare con serenità e libertà. La Vecchia Signora e il presidente Andrea Agnelli, tuttavia, hanno trovato il modo per completare alcune operazioni. Si partirà, ovviamente, da quelle in uscita.

Agnelli e la Juventus: via Kulusevski e Ramsey

La Juventus non ha un budget XL per gennaio ma l’inseguimento al quarto posto, con i conseguenti incassi da premi Uefa e non solo, suggerisce un investimento. Il tutto per migliorare la squadra, accontentare Allegri, dare nuova spinta al 2022. La novità, più che da centrocampo, può arrivare dall’attacco ma è giusto dire subito che molto dipenderà dalle uscite. Federico Cherubini ha parlato con l’agente di Ramsey per pianificare un addio a gennaio e sicuramente è disposto a sedersi al tavolo con acquirenti per altri calciatori. Arthur, Rabiot e Kulusevski più degli altri possono partire, in caso di offerta. La Juve non svende, soprattutto nel caso di Kulu, ma alleggerirebbe volentieri il monte ingaggi e, in caso di cessione, incasserebbe con piacere dopo le recenti difficoltà di bilancio. Le partenze più probabili? Probabilmente Ramsey, per la rottura diplomatica ormai evidente, e Kulusevski, che piace all’Arsenal. La prossima settimana è in programma un incontro tra la Juve e il suo agente, da cui si capirà di più. Agnelli ha dato l’ok.