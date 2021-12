Calciomercato Juventus, l’annuncio di Allegri | “Non andrà via”

Si avvicina il mese di gennaio ed è dunque il calciomercato a tenere banco anche in casa Juventus. Con possibili acquisti e cessioni all’orizzonte.

La dirigenza bianconera sta effettuando le opportune valutazioni per capire quali saranno le mosse da effettuare nei prossimi mesi per ringiovanire e rinforzare una squadra con grandi ambizioni. Già a gennaio potrebbe esserci qualche cambiamento nella rosa. Probabilmente arriveranno dei rinforzi a centrocampo, quella che sembra la priorità del tecnico. Si dovrà valutare se cedere o meno in prestito i giovani che trovano poco spazio. Anche se su Kaio Jorge la decisione di fatto sembra già presa. Il calciatore brasiliano ha bisogno di tempo per adattarsi al meglio al calcio italiano, Allegri finora gli ha concesso in campionato alcuni spezzoni. Minuti buoni per prendere confidenza in campo con i suoi nuovi compagni ed accumulare esperienza. Il suo talento non si discute e a quanto pare non ci sono dubbi sul fatto che continuerà a vestire la maglia bianconera anche in futuro. Non sembrano esserci nuove squadre all’orizzonte per lui.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge non partirà in prestito

Durante la conferenza stampa di ieri – come si legge su Sportmediaset – Allegri ha risposto anche a delle domande sui calciatori in rosa e in particolar modo del futuro di Kaio Jorge. Annunciando di fatto come per il brasiliano non ci sia all’orizzonte una partenza a gennaio nonostante lo scarso minutaggio. “Non abbiamo pensato ad un prestito per lui, piano piano avrà il suo spazio e giocherà con la Juve” ha detto l’allenatore bianconero. Che del resto ha più volte sottolineato la sua stima nei confronti dell’ex gioiello del Santos, calciatore sul quale il club vuole puntare molto per il futuro.