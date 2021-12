Calciomercato Juventus, incontro fissato: firma fino al 2024

Calciomercato Juventus, si entra nella fase più calda: incontro programmato e firma sempre più vicino. Ecco le ultime.

Qualcosa si sta muovendo. Dopo la fase interlocutoria trascinatasi per tanti, troppi mesi, quelle cessioni da tempo messe in preventivo dalla Juventus e mai prima concretizzate, potrebbero una volta per tutte diventare realtà. Parallelamente, però, Cherubini ragiona anche sui possibili acquisti e sul tema legato ai rinnovi.

E proprio su quest’ultimo aspetto bisogna registrare importanti novità. Oltre alla questione legata al rinnovo di Paulo Dybala, con l’incontro in programma entro la fine di questo mese con il procuratore della “Joya”, Jorge Antun, a tenere banco, i bianconeri hanno mosso passi concreti anche per il prolungamento del contratto di Juan Cuadrado, in scadenza nel 2022. Il colombiano anche in questa stagione si sta rivelando costantemente una spina nel fianco della difesa avversaria, avendo messo a referto complessivamente tre reti, non dispensando però ancora nessun assist; Allegri lo considera una pedina importantissima per il suo scacchiere tattico, motivo per il quale l’ex Fiorentina è sempre più vicino ad apporre la firma sul contratto che lo legherà a vita alla “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, sprint per il rinnovo di Cuadrado: fissata la data

Scheduled a meeting on the next week between #Juventus and the agent Alessandro Lucci to close Juan #Cuadrado’s contract extension until 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 11, 2021

Come riferito da Nicolò Schira, sarebbe stato programmato un incontro la prossima settimana con l’agente del colombiano, Alessandro Lucci, per riuscire a trovare l’accordo definitivo. Il classe ’98, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe prolungare di altri due anni, sottoscrivendo un contratto fino al 2024: siamo ormai in dirittura d’arrivo, e per la fumata bianca è ormai solo questione di ore.