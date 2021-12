Calciomercato Juventus, addio Arthur con lo scambio: il ribaltone è servito

Calciomercato Juventus, un potenziale scambio tra il centrocampista brasiliano e un big del Bayern Monaco: cosa c’è di vero.

Calciomercato Juventus, negli scorsi giorni si è parlato di un potenziale scambio tra i bianconeri e i tedeschi del Bayern Monaco: sul piatto ci sarebbero Arthur Melo, il centrocampista brasiliano arrivato nello scambio con Pjanc ma che non ha saputo ancora brillare come sperato, e Pavard il laterale francese anche molto considerato in nazionale. Una suggestione che però sembra già avere un verdetto definitivo. A comunicarlo è il giornalista tedesco Christian Falk del ‘Bayern Insider’.

Suggestione scambio Arthur – Pavard

Stando per alle voci che arrivano dalla Germania l’ipotesi scambio sarebbe infondata. In quanto il Bayern non vorrebbe privarsi di Pavard tramite uno scambio. La situazione riguardo a Pavard continua però a rimanere complicata e non si esclude dunque un eventuale cessione ma non tramite uno scambio. Un ribaltone che, sostanzialmente, smentisce tutte le indiscrezioni arrivate negli scorsi giorni.

Pavard è certamente un giocatore importante per i tedeschi, e non si può dire che le sue prestazioni siano al di sotto delle aspettative, anche in nazionale è uno dei potenziali titolari e ha già vinto molto sia come club che, appunto, con la nazionale maggiore francese. Ma secondo il giornalista del ‘Bayern Insider’ il suo addio con un scambio è un ipotesi remota e da scartare, almeno per il momento. Diversa è la situazione di Arthur, che certamente non brilla ma è anche vero che, visto il grande investimento mosso dai bianconeri, c’è ancora un margine di crescita che si aspettano società e mister in primis.