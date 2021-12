Calciomercato Juventus, scambio “2 X 1 ” | Luis Alberto arriva così

Calciomercato Juventus, idea di scambio con la Lazio che coinvolge, fra gli altri, anche Luis Alberto: è una maxi trattativa!

In questa prima parte di stagione, Luis Alberto sta faticando non poco a ritagliarsi quel ruolo da protagonista che sotto la gestione Inzaghi ne aveva incensato le doto; Sarri non ha ancora trovato l’amalgama giusta, e in più di una circostanza ha preferito alla qualità dello spagnolo un centrocampista più di “rottura” come Basic.

Già in estate si vociferava di un possibile addio dell’ex Liverpool, anche se poi tutto si è risolto in una bolla di sapone. O forse no. La sensazione è che qualcosa tra la Lazio e il “Mago” si sia rotto, con Lotito che potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di cedere il proprio fantasista per accontentare le richieste di Sarri, che ha espressamente invocato rinforzi adatti al suo credo calcistico. L’assist in questo senso, potrebbe fornirlo…Federico Pastorello, agente tra gli altri di Arthur, in rotta di collisione con la Juventus: Allegri ha deciso di non convocare il brasiliano ufficialmente per motivi disciplinari, anche se qualcosa di “grosso” bolle in pentola.

Pastorello infatti, in un’intervista rilasciata a “Tuttosport“, ha dichiarato che per l’ex Barça, sbarcato a Torino nell’affare che ha portato Miralem Pjanic a compiere il destino inverso, gli spazi alla Juventus sono diventati sempre più stretti: “I bianconeri lo acquistarono su richiesta di Sarri, ma non è un profilo adatto al calcio di Allegri“. Qualche richiesta è arrivata dalla Premier, qualche sondaggio esplorativo dalla Spagna, ma per adesso nulla di concreto.

Calciomercato Juventus, Rugani e Arthur per Luis Alberto: l’ultima idea con la Lazio

E chi, se non proprio l’ex allenatore del Napoli, potrebbe valorizzare le qualità di un calciatore che sotto l’ombra della Mole – complice anche la calcificazione alla membrana interossea che lo ha tediato per molto tempo – ha fatto intravedere soltanto a sprazzi il proprio talento? Dal momento che per Luis Alberto, Lotito chiede almeno 40 milioni di euro, non è escluso che i biancocelesti, nel caso in cui entrassero nell’ordine di idee di bussare alla porta della Juventus per provare a capire la fattibilità dell’operazione Arthur, non imbastiscano con Cherubini un affare composito. Nell’operazione tra Lazio e Juve, infatti, inerente uno scambio Arthur-Luis Alberto, potrebbe rientrare anche Daniele Rugani, che Sarri conosce molto bene avendo contribuito a lanciarlo nel “calcio” dei grandi.

Il contratto dell’ex Empoli scade nel 2023, quindi la prossima estate potrebbe essere l’ultima nella quale sperare di ricavare un tesoretto dalla sua cessione.