Calciomercato Juventus, arriva dai Campioni d’Europa: blitz in estate

Calciomercato Juventus, la rifondazione bianconera continua e non è un caso che la squadra si stia già pianificando i colpi di mercato del presente, a gennaio bisognerà cercare una punta: il sogno è Vlahovic ma i vincoli economici potrebbero far slittare la dirigenza su possibili piani b: in pole c’è il nome di Scamacca del Sassuolo ma occhio a Mitrovic e ad altri, possibili, sorprese con un altro sogno Icardi dal valore di 50 milioni. Ma com’è giusto pensare, la Juventus guarda anche in altri settori del campo: in difesa, i due veterani non certo più giovanissimi, e il solo De Ligt potrebbero non bastare, proprio per questo, la Vecchia Signora si sta già guardando in giro e l’ultima suggestione potrebbe arrivare dal Chelsea, si parla infatti di un’assalto in estate a Christensen.

Christensen il nuovo nome per la difesa dei bianconeri

Stando infatti alle indiscrezioni inglesi del ‘The Sun’ la Juventus si sarebbe interessata al difensore del Chelsea. Andreas Christensen sarebbe finito nel mirino di Allegri come nuovo difensore per il futuro. Giocatore che andrà in scadenza con il Chelsea e potrebbe dunque arrivare a parametro zero a giugno.

Un colpo certamente importante per un giocatore dal palmares invidiabile: non è un caso che Christensen, sia ad oggi, uno dei detentori del titolo di Campioni d’Europa, ottenuto infatti dal suo Chelsea nella precedenza edizione della competizione.