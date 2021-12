Calciomercato Juventus, “giallo” Dybala | Offerta monstre dalla Premier

By

Calciomercato Juventus, un giallo avvolge il futuro di Dybala, infatti il bomber argentino sarebbe seguito da una squadra di Premier League.

Calciomercato Juventus, c’è ancora mistero sul futuro rinnovo che tarda ad arrivare. Infatti il bomber argentino numero 10 e vice capitano non ha ancora prolungato il suo contratto ocn la Vecchia Signora. C’è ottimismo sul proseguo in bianconero ma dall’Inghilterra circolano già strane e inaspettate indiscrezioni che lo allontanerebbe dall’Italia. Infatti da “tbrfootball.com” portale inglese, si parla di un grande interesse del Liverpool nei confronti della Joya. Sempre secondo l’indiscrezione, non solo i Reds sarebbero interessarti ma addirittura pur di avere il bomber argentino lo accontenterebbero sullo stipendio, offrendogli la doppia cifra: ben 13,4 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli ha deciso | La Juventus finanzierà così il calciomercato

Dybala al Liverpool | L’indiscrezione dall’Inghilterra spaventa i tifosi

Una questione che non fa di certo piacere ai tifosi, visto che i Reds avrebbero grosse manovre economiche e sarebbero, quindi, in grado di soddisfare le richieste dell’entourage del giocatore che, appunto, si aggirava proprio intorno alla doppia cifra. Se dovesse, realmente, presentarsi questa eventualità, la Juventus potrebbe considerarsi davvero in pericolo, o meglio, avere un’insidia decisamente difficile da gestire.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint per Vlahovic: il piano diabolico di Cherubini

Ovviamente la notizia va ancora verificata e a dare l’ultima parola sarà proprio il giocatore e il suo entourage ma questo rinnovo così rimandato comincia a porre interrogativi nell’ambiente. Intanto i bianconeri sono impegnati nella sfida di campionato e non pensano ad altro ma ci sarà, a tempo debito, da chiarire questa dettagliata situazione.