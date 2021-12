Calciomercato Juventus, c’è aria di cessione | Pronta l’offerta ufficiale

Manca sempre meno alla riapertura delle trattative e il calciomercato della Juventus è sempre più ricco di rumors e indiscrezioni.

Ci si avvicina al nuovo anno e la Juve ha intenzione di cambiare pelle. Ormai la linea sembra chiara, è quella di ringiovanire l’organico, rinnovarlo senza perdere competitività. Questa prima fase della stagione ha evidenziato delle lacune importanti nella squadra di Massimiliano Allegri. Che per aprire un nuovo ciclo vincente ha assolutamente bisogno di innesti di qualità in tutti i reparti. Bisogna pur sempre però fare i conti con il bilancio e con il monte ingaggi. Ed è per questo motivo che prima di guardare a nuovi arrivi bisogna anche pensare alle cessioni. Con Kulusevski che pare rientrare nella lista dei calciatori che potrebbero lasciare Torino nel corso del 2022. Con alcuni club di Premier League che lo seguono con attenzione.

Calciomercato Juventus, Arsenal pronto a farsi avanti per Kulusevski

Del fatto che la Juventus possa sacrificare il calciatore svedese se ne sta parlando da giorni. Con i soldi incassati dalla cessione di Kulusevski, e non solo, infatti il club potrebbe andare a caccia di un nuovo centravanti.

Come riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, l’Arsenal è pronto a rompere gli indugi e a farsi avanti per ingaggiare l’ex calciatore del Parma. Il club londinese starebbe preparando una offerta ufficiale da presentare già a gennaio per portare subito Kulusevski in Premier League. La Juventus dal canto suo per lasciarlo partire però chiede una somma non inferiore ai 30-35 milioni di euro.