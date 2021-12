Allegri salvatore della patria | Ma il mondo Juventus si interroga

Max Allegri gode di un credito infinito, più di quando portò per due volte la Juventus in finale di Champions League. E’ tutto corretto?

La Gazzetta dello Sport questa mattina sostiene che psicologicamente il pareggio di Venezia è stato una “mazzata” anche oltre le ripercussioni in classifica. La cosa riguarda Max Allegri direttamente. Il tutto perché ha cancellato in un colpo solo i presunti progressi delle ultime settimane. Le certezze dei nove scudetti consecutivi sono definitivamente evaporate. Sarri non ha quasi mai avuto la fiducia della squadra e dei tifosi, Pirlo è stato accolto con più favore, ma alla lunga non ha convinto la società (e parte della squadra). La stagione sulle montagne russe ha minato la residua consapevolezza nei propri mezzi che è sempre stata punto di forza del club.

Allegri, fiducia incondizionata fino a quando?

La restaurazione di Allegri doveva servire anche a questo e Max è stato accolto dai tifosi bianconeri con un credito che forse non aveva nemmeno dopo le finali di Champions. Oggi qualche dubbio, qualche #AllegriOut, è tornato, ma con meno convenzione. Da una parte c’è la ragionevole convinzione che cambiare allenatore ogni anno non possa essere la strada, dall’altra il club ha investito forte su di lui, per quattro stagioni e con un ruolo semi-dirigenziale. Proprio per togliere dal tavolo la questione.