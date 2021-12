Calciomercato Juventus, “Icardi sempre più vicino” | Colpaccio low cost!

Calciomercato Juventus, ribaltone Icardi: la proposta di Cherubini che lo avvicina l’argentino alla “Vecchia Signora”.

Quando si parla di Mauro Icardi, si sa, il polverone mediatico è sempre dietro l’angolo. E non stupisce affatto, viste le vicende che sia in campo, che sia fuori dal rettangolo verde, stanno accompagnando la carriera dell’argentino, la cui parentesi al Psg si sta rivelando un vero e proprio flop.

Utilizzato con il contagocce da Mauricio Pochettino, l’ex bomber dell’Inter avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria: non a caso, il suo agente, Wanda Nara, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Francia, avrebbe già incontrato Andrea Agnelli a Torino per tastare la situazione. Che un profilo alla Icardi alla Juve di Allegri servirebbe come il pane, non lo scopriamo di certo ora, così come non sorprende affatto il blitz torinese dell’entourage del calciatore, che da sempre ha avuto un feeling speciale con la “Vecchia Signora“, che lo ha corteggiato a più e più riprese.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “Morata alla Roma” | Scatta l’effetto domino

Calciomercato, blitz della Juventus per Icardi: “Sempre più vicino”

Legato ai parigini da un contratto in scadenza nel 2024 in virtù del quale percepisce circa 10 milioni di euro annui, Icardi si sarebbe convinto della bontà della scelta di cambiare aria, già paventata a più riprese da Wanda. La Juventus, che nel frattempo porta avanti i colloqui anche per Vlahovic, è stretta nella morsa delle cessioni da concretizzare a gennaio, senza le quali difficilmente potrà dare l’assalto al bomber della Fiorentina. Ecco perché Maurito potrebbe rivelarsi, alle formule giuste, una valida alternativa, anche perché il suo ingaggio sarebbe ammortizzabile tramite il Decreto Crescita.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: anticipazione confermata

💥 Mauro #Icardi is very close to sign with Juventus in January. The Italian club made an offer to PSG for 6-months loan with option to buy. 🇦🇷 #Juve #PSG pic.twitter.com/v1mQDtmljp — Pedro Almeida (@pedrogva6) December 12, 2021

E la Juve, alla fine, si sarebbe decisa a virare con decisione sul ventottenne nativo di Rosario, per il quale, stando a quanto riferito da Pedro Almeida, Cherubini sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta di prestito per sei mesi, con opzione di riacquisto. Per il giornalista portoghese, “Icardi sarebbe ormai molto vicino a firmare con la Juve a gennaio”: vi terremo aggiornati.