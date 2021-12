JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, bocciatura di Allegri: soluzione prestito

Calciomercato Juventus, la decisione di Allegri in occasione dell’ultimo match ufficiale non è passata inosservata: soluzione a sorpresa.

Nella gelida notte del Penzo in cui la Juventus si è impelagata in una laguna “ostile”, Allegri ha provato ad attingere dalla panchina quella verve e quel brio che tanto sono mancate alla manovra bianconera. Infortunatosi Paulo Dybala, il tecnico livornese ha deciso di mandare in campo Kaio Jorge, a cui ha concesso poco meno di cinquanta minuti di gioco, salvo poi decidere di sostituire l’ex Santos con una punta dal maggiore peso specifico come Moise Kean. Dopo un inizio incoraggiante, nel quale ha anche sfiorato il goal con un tocco ravvicinato finito alto sulla traversa, il brasiliano si è a poco a poco spento, finendo con l’omologarsi al torpore generale che ha avvolto i bianconeri in un velo di mediocrità a tratti imbarazzante.