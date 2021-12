Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Psg | Arriva in prestito

Calciomercato Juventus, un altro colpo possibile dal Psg: il centrocampista potrebbe arrivare in prestito anche se la concorrenza è spietata

Un altro colpo dal Psg. Dopo quello che sembra davvero in dirittura d’arrivo che dovrebbe portare Mauro Icardi, già a gennaio, alla corte di Massimiliano Allegri. Una notizia bomba, riportata da TuttoSport. Che spiega come l’asse Parigi-Torino sia davvero caldo.

Un arrivo in mediana, e non Paredes, anche lui in uscita dalla squadra di Leonardo visto che il campo lo vede col binocolo. Ma un altro elemento che il Psg ha preso nel corso della scorsa estate a parametro zero e che ha trovato davvero poco spazio rispetto a quanto si aspettasse. Su di lui, però, ci sono anche diversi club inglesi che farebbero carte false per riportarlo in Premier League. Sì, parliamo di Wijnaldum.

LEGGI ANCHE: Juventus, il Villarreal ai raggi X: ecco come gioca la squadra di Emery

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Cherubini “pesca” dall’Atletico | Affare in prestito

Calciomercato Juventus, colpo olandese

Il centrocampista arrivato dal Liverpool non si aspettava sicuramente di rimanere più fuori che dentro al campo. E allora, un affare in prestito, si potrebbe anche fare. La Juve infatti monitora la situazione, assai calda, che c’è in questo momento dentro la rosa di Mauricio Pochettino. Georgino non è contento. E avrebbe anche chiesto una cessione per cercare di giocare con regolarità. Lo spazio è ridotto al minimo.

Cherubini ci starebbe seriamente pensando, insomma, annusando la possibilità di un affare a parametro zero, per sei mesi, non solo per risollevare le sorti della squadra in campionato, ma anche per cercare di assaltare la Champions League che, vista l’urna, benevola per quanto riguarda il sorteggio degli ottavi, potrebbe essere un obiettivo concreto.